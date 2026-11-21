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देवरिया: एसपी ने पुलिस लाइन में परखी जवानों की फिटनेस
रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक परेड के दौरान एसपी अभिजित आर शंकर ने पुलिसकर्मियों की फिटनेस और अनुशासन परखा। उन्होंने जवानों से दौड़ लगवाई और टोलीवार ड्रिल कराई। इसके बाद क्वार्टर गार्द, एमटी शाखा, यूपी-112 के वाहनों और डॉग स्क्वॉयड का निरीक्षण किया। एसपी ने पुलिस मेस में भोजन की गुणवत्ता परखने के साथ साफ-सफाई और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने उपकरणों के रखरखाव, अभिलेखों को अद्यतन रखने और पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के निर्देश दिए।
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