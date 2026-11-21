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देवरिया के देवनगर महोत्सव में बृहस्पतिवार देर रात भोजपुरी गायक और अभिनेता मनोज तिवारी ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। उनके भोजपुरी, देशभक्ति और भक्ति गीतों पर श्रोता आधी रात तक झूमते रहे। मनोज तिवारी ने ‘हां हम बिहारी हैं’ और ‘रिंकिया के पापा’ जैसे लोकप्रिय गीत सुनाकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। वहीं, ‘राम सिया राम, जय जय राम’ की प्रस्तुति से महोत्सव में भक्तिमय माहौल बना दिया।

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