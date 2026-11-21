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देवरिया के खामपार थाना क्षेत्र में शुक्रवार भोर भठवा तिवारी गांव के कब्रिस्तान के पास शराब से लदी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई। हादसे के बाद वाहन सवार कथित तस्कर स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची खामपार पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया। जांच के दौरान स्कॉर्पियो में बड़ी मात्रा में बंटी-बबली शराब मिली। पुलिस फरार आरोपियों की पहचान और मामले की जांच में जुटी है।

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