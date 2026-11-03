देवरिया: बनकटा में 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद, तस्कर फरार

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बनकटा पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान टाटा नेक्सन कार से 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की। पुलिस को देखकर तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गया। बरामद शराब की मात्रा 448.8 लीटर और कीमत करीब 2.50 लाख रुपये है। वाहन समेत कुल बरामदगी की कीमत 13.50 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

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