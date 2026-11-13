{"_id":"6af620680190e462c90bf852","slug":"video-changing-weather-patterns-lead-to-a-rise-in-illnesses-patients-flock-to-the-medical-college-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: मौसम के उतार-चढ़ाव से बढ़े मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम में उतार-चढ़ाव के चलते देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को मेडिसिन विभाग में करीब 400 और हड्डी रोग विभाग में 500 से अधिक मरीज पहुंचे। बुखार, सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण के साथ जोड़ों व कमर दर्द की शिकायत वाले मरीजों की भीड़ रही। दवा काउंटरों पर भी लंबी कतारें लगी रहीं।

... और पढ़ें