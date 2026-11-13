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देवरिया: डे-नाइट कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में देवरिया ने माधोपुर को हराया

Fri, 13 Nov 2026 01:57 AM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:57 AM IST
Deoria clinches the trophy
देवरिया के भलुअनी दूबे गांव में आयोजित डे-नाइट कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में देवरिया की टीम ने माधोपुर को 52-48 अंकों से हराकर ट्रॉफी जीत ली। मुख्य अतिथि सपा के जिला उपाध्यक्ष अंबिका यादव ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
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