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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Raging Mandakini River: Bridge to Hanuman Dhara Washed Away; Panic Ensues

मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप: हनुमान धारा जाने वाला पुल बहा, मचा हड़कंप

Sun, 30 Aug 2026 12:24 AM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:24 AM IST
Raging Mandakini River: Bridge to Hanuman Dhara Washed Away; Panic Ensues
मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने चित्रकूट में भारी तबाही मचा दी है। रामघाट के लंका तिराहा से हनुमान धारा जाने वाला बड़ा पुल बाढ़ के तेज बहाव में टूट गया है। पुल टूटने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में दहशत है। बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। कई घाट और संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है।
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