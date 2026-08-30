{"_id":"6a932afefc08d9f02d0bff34","slug":"video-raging-mandakini-river-bridge-to-hanuman-dhara-washed-away-panic-ensues-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप: हनुमान धारा जाने वाला पुल बहा, मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने चित्रकूट में भारी तबाही मचा दी है। रामघाट के लंका तिराहा से हनुमान धारा जाने वाला बड़ा पुल बाढ़ के तेज बहाव में टूट गया है। पुल टूटने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में दहशत है। बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। कई घाट और संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है।

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