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Chitrakoot News: कच्ची दीवार गिरी, मलबे में दबकर वृद्ध की मौत

Sat, 29 Aug 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 29 Aug 2026 11:58 PM IST
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Elderly man dies after being buried under debris when a mud wall collapses.
चित्रकूट। रैपुरा थाना क्षेत्र के बुधवल गांव में कच्ची दीवार गिरने से एक वृद्ध दब गए। परिजन मलबा हटा कर बाहर निकाला और सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है।
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बुधवल निवासी माता बदल (60) देर शाम घर में दीवार के किनारे रखी लाठी लेने गए थे तभी अचानक कच्ची दीवार उन पर गिर गई और वे मलबे में दब गए। परिजनों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला और सीएचसी रामनगर ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया लेकिन ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
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मृतक के दो बेटे संगम लाल, चंद्रशेखर, दो बेटियां और पत्नी ननकी हैं। थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि परिजनों ने अस्पताल में मौत के बाद घटना की जानकारी दी है।
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