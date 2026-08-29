Chitrakoot News: कच्ची दीवार गिरी, मलबे में दबकर वृद्ध की मौत

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बुधवल निवासी माता बदल (60) देर शाम घर में दीवार के किनारे रखी लाठी लेने गए थे तभी अचानक कच्ची दीवार उन पर गिर गई और वे मलबे में दब गए। परिजनों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला और सीएचसी रामनगर ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया लेकिन ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई।मृतक के दो बेटे संगम लाल, चंद्रशेखर, दो बेटियां और पत्नी ननकी हैं। थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि परिजनों ने अस्पताल में मौत के बाद घटना की जानकारी दी है।