Chitrakoot News: बाइक की टक्कर से एक की मौत, चचेरा भाई घायल

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दोनों को सीएचसी ले जाया गया। जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे को प्रयागराज रेफर कर दिया गया।सुचेता कालोनी निवासी जयपाल (50) व उसका चचेरा भाई शिवकुमार (45) के साथ बाइक से घर से कुछ दूर काम से गए थे। वहां सड़क किनारे बाइक खड़ी कर बैठे थे, उसी समय तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को परिजन नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने जयपाल को मृत घोषित कर दिया है और शिवकुमार को प्रयागराज रेफर कर दिया। थाना प्रभारी रीता सिंह ने बताया कि दूसरी बाइक को पकड़ लिया गया है।