{"_id":"6a967d2f4589ac2b9d076a5f","slug":"video-officials-visit-flood-hit-chitrakoot-divisional-commissioner-says-every-loss-will-be-surveyed-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाढ़ प्रभावित चित्रकूट में अफसरों का दौरा, मंडलायुक्त बोले- हर नुकसान का होगा सर्वे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंदाकिनी की बाढ़ से मची तबाही के बाद सोमवार को मंडलायुक्त चित्रकूटधाम मंडल बांदा अजीत कुमार और पुलिस उपमहानिरीक्षक बांदा परिक्षेत्र राजेश एस. ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने हवाई और जमीनी निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान और राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभागों को राहत और सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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