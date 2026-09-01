{"_id":"6a965b3e53dbbc264c01107e","slug":"video-chitrakoot-administration-steps-up-rescue-operations-as-mandakini-river-rises-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"चित्रकूट: मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट, नावों से लोगों का रेस्क्यू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लगातार बारिश के बीच मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत-बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में एनडीआरएफ टीम समेत अन्य बचाव दलों को सक्रिय रखा गया है।

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