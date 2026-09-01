चित्रकूट: भरतकूप में जलभराव से 60 दुकानों में घुसा गंदा पानी, व्यापारियों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप

60 दुकानों-मकानों में घुसा पानी

व्यापार मंडल अध्यक्ष रामबाबू गुप्ता ने बताया कि करीब 60 दुकानों और मकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि एक दुकानदार का करीब दो लाख रुपये का सामान पानी में खराब हो गया। कई दुकानों में रखा राशन, किराना और कपड़ा भी बर्बाद हो गया।