चित्रकूट: मंदाकिनी उफनाई तो थम गया आवागमन, चार गांवों में बाढ़ का पानी; एंबुलेंस फंसी

पाठा क्षेत्र के बरहुनीतीर, सपहा, कैलहा और रुखमा खुर्द गांवों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। बाढ़ का पानी रास्तों पर भर जाने से ग्रामीणों की आवाजाही ठप है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाढ़ के पानी में एक एंबुलेंस करीब एक घंटे से फंसी हुई है। एंबुलेंस को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। पानी का बहाव तेज होने के कारण ग्रामीणों को भी प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।

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