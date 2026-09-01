चित्रकूट बाढ़: ग्राउंड जीरो पर मंडलायुक्त और डीआईजी, रामघाट से नयागांव पुल तक लिया जायजा

टूटे नयागांव पुल पर बनेगा वैकल्पिक रास्ता

नयागांव पुल के टूटने से प्रभावित आवागमन को लेकर मंडलायुक्त ने सेतु निगम से वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव तलब किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्थायी आवागमन शुरू कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी राजेश एस. ने कहा कि बाढ़ के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही। टूटे नयागांव पुल के दोनों ओर पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति को पुल के पास जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।