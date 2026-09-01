चित्रकूट: बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत-बचाव तेज, मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में एनडीआरएफ टीम समेत अन्य बचाव दलों को सक्रिय रखा गया है। जलभराव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। नावों के जरिए घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी कर रही हैं।

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