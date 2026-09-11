Chandauli News: कर्मनाशा नदी की कटान की जद में सुदांव गांव का मुख्य मार्ग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:40 AM IST
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पीडीडीयू नगर। कर्मनाशा नदी में पानी बढ़ने से सदर विकास खंड के सुदांव गांव में कटान तेज हो गई है। इसकी जद में उपजाऊ खेत के साथ रास्ते भी आ रहे हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई है।
क्षेत्र में कटान की सूचना पाकर जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव ने बृहस्पतिवार को प्रभावित गांवों का दौरा किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी नदी के पानी ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है।
पहले हुए कटान की मरम्मत पूरी तरह नहीं हो पाई थी कि अब आगे का हिस्सा भी कटान की जद में आ गया है। स्थिति नहीं सुधरी तो मार्ग का बचा हिस्सा भी कभी भी नदी में समाहित हो सकता है।
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क्षेत्र में कटान की सूचना पाकर जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव ने बृहस्पतिवार को प्रभावित गांवों का दौरा किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी नदी के पानी ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है।
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पहले हुए कटान की मरम्मत पूरी तरह नहीं हो पाई थी कि अब आगे का हिस्सा भी कटान की जद में आ गया है। स्थिति नहीं सुधरी तो मार्ग का बचा हिस्सा भी कभी भी नदी में समाहित हो सकता है।
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