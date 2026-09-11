Chandauli News: पीएम आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराएं

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बैठक में डीएम ने पीएम आवास योजना (शहरी) 1.0 की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहले ही धनराशि मिल चुकी है, उनके आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने संबंधित अधिशासी अधिकारियों को अधूरे आवासों को चिह्नित कर निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को जल्द अपने पक्के घर का लाभ मिल सके।पीएम आवास योजना 2.0 के तहत प्राप्त नए आवेदन पत्रों की जांच में तेजी लाने को कहा गया। साथ ही जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है, उनका भौतिक सत्यापन और जियो-टैगिंग का कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि आवेदन से लेकर सत्यापन और निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में देरी न हो। बैठक का संचालन डूडा के परियोजना अधिकारी राजेश उपाध्याय ने किया। इस दौरान एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार, सभी नगर निकायों के चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी आदि मौजूद रहे।स्वनिधि योजना में बैंकों से समन्वय पर जोरडीएम ने पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लंबित ऋण आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंकों से समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें अपना कारोबार आगे बढ़ाने में मदद करना है। उन्होंने मलिन बस्ती विकास योजना की भी समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने पर जोर दिया। कहा लाभार्थियों के चयन से लेकर योजना के क्रियान्वयन तक पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिली तो जिम्मेदारी तय की जाएगी।