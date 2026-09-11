Chandauli News: सिर पर कलश, हाथों में मेहंदी और जुबां पर दादी के जयकारे

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श्री राणी सती श्याम आराधना मंडल की ओर से दो दिवसीय राणी सती पूजा के पहले दिन मंगल कलश शोभायात्रा निकाली गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शाम पांच बजे समाज के लोग जटिया धर्मशाला में एकत्र हुए। यहां से शोभायात्रा शुरू हुई। रथ पर मां राणी सती की प्रतिमा को भव्य रूप से सजाया गया था। रथ के आगे घोड़े पर हाथों में ध्वजा लिए दो रक्षक चल रहे थे। इसके पीछे श्रद्धालु भजन गाते हुए चल रहे थे। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भक्ति गीत गाते हुए यात्रा में भाग लिया। डीजे पर बज रहे भजन-कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा।शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जीटी रोड स्थित कैलाशपुरी के अग्रवाल सेवा संस्थान पहुंची। यहां मां राणी सती की प्रतिमा स्थापित कर अखंड ज्योति जलाई गई और पूजा-अर्चना शुरू की गई। आयोजकों के अनुसार शुक्रवार को भी भजन-कीर्तन का आयोजन होगा। इसके बाद दादी राणी सती को 56 भोग अर्पित किया जाएगा। शोभायात्रा में कैलाश किशोर पोद्दार, रामकिशोर पोद्दार, आत्माराम तुलस्यान, सुभाष तुलस्यान, विष्णुकांत अग्रवाल, मनीष भारूका, शंभू डोकानिया, अंकित अग्रवाल, प्रमोद गोयल, पंकज मोदी, अमित डेरोलिया, महेश भारूका, सतीश डेरोलिया आदि शामिल रहे।