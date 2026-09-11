Chandauli News: घास काटते समय सर्पदंश से महिला की मौत

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बरौंधा चौकी क्षेत्र के दिघुली गांव में बृहस्पतिवार को खेत की मेड़ पर घास काट रही महिला को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल के बजाय उसे झाड़़-फूंक व दवा पिलाने के लिए ले गए। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दिघुली गांव निवासी सुरेश गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे पत्नी दुर्गावती(35) धान के खेत की मेड़ पर घास काट रही थीं। इसी दौरान घास के बीच छिपे सांप ने उन्हें डस लिया। दुर्गावती को दो बच्चे काजल (12) और आर्यन (9) हैं। दिघुली ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि सर्पदंश से. महिला की मौत की सूचना बरौंधा पुलिस को दे दी गई है। संवाद