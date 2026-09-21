हादसे में महिला हेड कांस्टेबल समेत दो गंभीर, VIDEO

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चकिया कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला हेड कांस्टेबल और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पहुंचाया गया।

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