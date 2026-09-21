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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Two including female Head Constable critically injured in accident

हादसे में महिला हेड कांस्टेबल समेत दो गंभीर, VIDEO

Mon, 21 Sep 2026 09:50 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 21 Sep 2026 09:50 PM IST
Two including female Head Constable critically injured in accident
चकिया कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला हेड कांस्टेबल और बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पहुंचाया गया।
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