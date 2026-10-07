फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Two arrested for selling liquor high prices roadside eateries

ढाबों पर महंगे दाम में शराब बेचने वाले दो गिरफ्तार, VIDEO

Wed, 07 Oct 2026 09:57 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:57 PM IST
Two arrested for selling liquor high prices roadside eateries
सैयदराजा में ढाबों पर ग्राहकों को अधिक कीमत में अवैध रूप से शराब और बीयर बेचने के आरोप में सैयदराजा पुलिस ने दो लोगों सतीश कुमार और बाबू नंदन को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बड़सर: वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस ने गारली से मैहरे चौक तक निकाली रोष रैली

Congress holds protest rally from Garli to Mehre Chowk over allegations of vote theft.
Hamirpur (Himachal)
07 Oct 2026

बिलासपुर: घुमारवीं में मशाल की रोशनी में लिया विकसित भारत का संकल्प

Bilaspur: Pledge for a 'Viksit Bharat' (Developed India) taken by torchlight in Ghumarwin.
Bilaspur
07 Oct 2026

त्रिलोक जमवाल बोले- एम्स का दीक्षांत समारोह बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक दिन

Trilok Jamwal said: AIIMS convocation ceremony is a historic day for Bilaspur.
Bilaspur
07 Oct 2026

कानपुर: फ्लाईओवर के नीचे कूड़े का अड्डा, व्यापार मंडल ने एनएचएआई से की शिकायत

Kanpur Garbage dumping ground under flyover Traders association complains to NHAI
Kanpur
07 Oct 2026

कानपुर: जाजमऊ में लोगों से आवास के नाम पर ठगी करने वाले भाई-बहन गिरफ्तार

Kanpur Siblings arrested for defrauding people under pretext of providing housing in Jajmau
Kanpur
07 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर नगर निगम में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बैठक

Executive Committee Meeting at Kanpur Municipal Corporation Chaired by Mayor Pramila Pandey
Kanpur
07 Oct 2026

देवरिया: सातों विधानसभाओं से निकली सेवा ज्योति यात्रा

Viksit Bharat Sankalp Sabha by bjp held in Deoria
Deoria
07 Oct 2026
विज्ञापन

मंडी: देई 2.0 के तहत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ, 22 स्कूलों की छात्राओं ने दिखाया हुनर

dei 2.0 international girls day mandi 22 schools students
Mandi
07 Oct 2026

कानपुर में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज

Torrential rain and hailstorms hit Kanpur sharp drop in temperature recorded
Kanpur
07 Oct 2026

शाहजहांपुर: रोडवेज बसें बंद, डग्गामार वाहनों के संचालन पर भड़के कर्मचारी, किया प्रदर्शन

Roadways buses off the roads employees furious over the operation of illegal commercial vehicles
Shahjahanpur
07 Oct 2026

सीतापुर में बिजली गिरने से किशोर की मौत, महिला झुलसी

सीतापुर में बिजली गिरने से किशोर की मौत, महिला झुलसी
Sitapur
07 Oct 2026

गाजियाबाद: मसूरी की बेटियों ने जिला एथलेटिक्स में दिखाया दम, एक गोल्ड समेत आठ पदक जीते

Impressive performance by Sarvodaya Balika Vidyalaya students district athletics meet in Mussoorie
Ghaziabad
07 Oct 2026

गाजियाबाद: विजय नगर की टूटी सड़क से गुजरते वाहन

Vehicles passing along the broken road in Vijay Nagar.
Ghaziabad
07 Oct 2026

गाजियाबाद: विधायक संजीव शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं ने निकाली सेवा ज्योति यात्रा

Ghaziabad MLA Sanjeev Sharma and his workers took out Seva Jyoti Yatra
Ghaziabad
07 Oct 2026

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए रिजवान चंद्रकेश और साथी

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए रिजवान चंद्रकेश और साथी
Lucknow
07 Oct 2026

Video: बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया परिवार, 150 परिवारों तक पहुंचाई राहत सामग्री

Video: बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया परिवार, 150 परिवारों तक पहुंचाई राहत सामग्री
Lucknow
07 Oct 2026

वीडियो: बंगापानी के पास चलती कार में लगी आग, ढाई घंटे तक धू-धूकर जली; मालिक और चालक बाल-बाल बचे

A moving car caught fire near Bangapani
Pithoragarh
07 Oct 2026

शिंजो आबे को याद कर रो पड़ीं पत्नी आकिए आबे, काशी में फोटो गैलरी का किया लोकार्पण

Shinzo Abe wife Aakiye Abe inaugurated Rudraksh Gallery in varanasi
Varanasi
07 Oct 2026

बुरहानपुर: भाजपा की सेवा ज्योति यात्रा, 2047 के विकसित भारत का लिया संकल्प; राहुल-प्रियंका पर बरसीं चिटनिस

25 Years of Service: Burhanpur Glows with ‘Seva Jyoti Yatra’
Burhanpur
07 Oct 2026

शाहजहांपुर: रिहायशी इलाके में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों में फैली दहशत; देखें वीडियो

कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ
Shahjahanpur
07 Oct 2026

नौगढ़ के जंगलों में पुलिस ने चलाया कांबिंग अभियान, VIDEO

Police conducted combing operation in forests of Naugarh
Chandauli
07 Oct 2026

विभिन्न मांगों को लेकर समूह की महिलाओं का प्रदर्शन, VIDEO

Women from the group protest over various demands in mirzapur
Mirzapur
07 Oct 2026

अयोध्या में तारुन ब्लॉक के सामने किसानों की पंचायत, बिजली-सड़क के मुद्दे उठे

अयोध्या में तारुन ब्लॉक के सामने किसानों की पंचायत, बिजली-सड़क के मुद्दे उठे
Ayodhya
07 Oct 2026

ऋषिकेश में बदला मौसम, तेज बारिश शुरू

Weather changes in Rishikesh; heavy rain begins
Rishikesh
07 Oct 2026

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ का कहर, राहत के लिए आगे आए छात्र और सामाजिक संगठन

Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ का कहर, राहत के लिए आगे आए छात्र और सामाजिक संगठन
Lucknow
07 Oct 2026

कानपुर में फिर मौसम ने ली करवट, भीषण तूफान और झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

Weather takes a turn in Kanpur severe storm and heavy rain disrupt normal life
Kanpur
07 Oct 2026

संत कबीर नगर: न्यायालय के आदेश पर 62 किलो अवैध पटाखे नष्ट, कीमत एक लाख से अधिक

62 kg of illegal firecrackers destroyed following court order in sant kabir nagar
Sant Kabir Nagar
07 Oct 2026

बहराइच में सपाइयों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका, पुलिस से खींचतान

बहराइच में सपाइयों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका, पुलिस से खींचतान
Bahraich
07 Oct 2026

VIDEO: ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी सकीट पर विकसित भारत के तहत ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन

Drawing competition organized at Block Resource Centre (BRC) Sakit under 'Viksit Bharat'
Etah
07 Oct 2026

देहरादून में दोपहर बाद बदला मौसम, हुई झमाझम बारिश

Weather changed in Dehradun in the afternoon; heavy rain lashed the city
Dehradun
07 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed