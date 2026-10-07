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ढाबों पर महंगे दाम में शराब बेचने वाले दो गिरफ्तार, VIDEO
सैयदराजा में ढाबों पर ग्राहकों को अधिक कीमत में अवैध रूप से शराब और बीयर बेचने के आरोप में सैयदराजा पुलिस ने दो लोगों सतीश कुमार और बाबू नंदन को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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