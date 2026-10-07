ढाबों पर महंगे दाम में शराब बेचने वाले दो गिरफ्तार, VIDEO

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सैयदराजा में ढाबों पर ग्राहकों को अधिक कीमत में अवैध रूप से शराब और बीयर बेचने के आरोप में सैयदराजा पुलिस ने दो लोगों सतीश कुमार और बाबू नंदन को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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