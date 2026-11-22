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चंदौली: कोई बच्चा न छूटे, पोलियो की दो बूंद पिलाने के लिए घर-घर पहुंचेंगी 616 टीमें

किशन चौबे

Updated Sun, 22 Nov 2026 12:32 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 12:32 PM IST







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चंदौली में रविवार को पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। डीएम शैलेश कुमार ने नवजात शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इसकी शुरुआत की। जिले में 3,07,618 बच्चों को खुराक पिलाने के लिए 976 बूथ और 616 घर-घर टीमें लगाई गई हैं। ... और पढ़ें

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