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रागिनी सोनकर बोलीं- भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का सिर्फ इस्तेमाल करती है;video
नगर में फल-सब्जी व्यवसायी एसोसिएशन के बैनर तले फल-सब्जी व्यवसायियों को धरना चौथे दिन सोमवार को भी जारी रहा । व्यवसायियों के धरने को समर्थन देने पहुंची मछलीशहर की सपा विधायक डॅा. रागिनी सोनकर ने कहा कि फल-सब्जी व्यवसायी बड़ी कड़ी मशक्कत से अपना कारोबार करते हैै। कहा कि इनकी जो मांगें इतनी बड़ी भी नहीं है कि जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को सिर्फ इस्तेमाल करती है। कहा कि सोनकर समाज वो हिंदू समाज है जिसकी बाबा भोलेनाथ को मानने वाले भोलेभाले लोग है। भाजपा इन्हें बरगलाने का काम कर रही, आज जब ये धरने पर बैठे हैं तो इन्हें कोई पूछने तक नहीं आ रहा है।
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