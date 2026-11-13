घोड़ों की सवारी के साथ निकली भगवान भास्कर की नगर यात्रा, VIDEO

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लोक आस्था के महापर्व डाला छठ के चार दिवसीय आयोजन के पहले दिन शुक्रवार को मानसरोवर तालाब पर धार्मिक अनुष्ठानों की शुरूआत हुई। इस दौरान भगवान भास्कर की सवारी के प्रतीक के रूप में घोड़ों को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही सूर्य मंदिर में 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन शुरू हुआ। नगर भ्रमण से पहले संगठन के संरक्षक सतीश यादव ने पत्नी के साथ भगवान भास्कर की सवारी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर व्रतियों को प्रसाद तैयार करने के लिए नई ईट और आम की लकड़ी का भी वितरण किया गया।

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