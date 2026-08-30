{"_id":"6a93c0a52a460f96db09e15f","slug":"video-found-absent-during-dm-inspection-displeasure-expressed-over-dust-covered-files-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"डीएम के निरीक्षण में मिले अनुपस्थित, कई फाइलों पर धूल जमी मिलने पर नाराजगी जताई; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डीएम के निरीक्षण में मिले अनुपस्थित, कई फाइलों पर धूल जमी मिलने पर नाराजगी जताई; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 30 Aug 2026 11:03 AM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 11:03 AM IST







Link Copied



जिलाधिकारी चंदौली चंद्र मोहन गर्ग ने शनिवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एआरटीओ, पीटीओ के अलावा तीन कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी अनुपस्थित कर्मियों का एक दिन का वेतन बाधित करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

विज्ञापन