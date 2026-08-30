नेपाल की त्रासदी से निकलकर भारत पहुंचे 106 तीर्थयात्री, पीडीडीयू जंक्शन पर मिली राहत; VIDEO

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रास्ते बंद, मोबाइल ठप, घंटों मौत के साए में फंसे रहे। समझ में नहीं आ रहा था कि बचेंगे या नहीं। ये बातें नेपाल त्रासदी में बचकर आए तीर्थयात्रियों ने पीडीडीयू जंक्शन पर आपबीती सुनाते हुए कहीं। शनिवार को नेपाल में आई त्रासदी से बचकर महाराष्ट्र के 106 तीर्थयात्रियों का जत्था पटना पुणे एक्सप्रेस ट्रेन से नागपुर के लिए रवाना हुआ। पीडीडीयू जंक्शन पर पहुंचे तीर्थयात्रियों के चेहरे पर अभी भी नेपाल त्रासदी की भयावहता का खौफ दिख रहा था।

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