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1600 मीटर दौड़ में टिंकल और लंबी कूद में जी युवराज चमके, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 30 Aug 2026 11:37 AM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 11:37 AM IST







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टांडाकला क्षेत्र के सरौली ग्राम सभा में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर वार्षिक खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। पिछले 7 वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए ग्राम प्रधान अनिल यादव के नेतृत्व में 1600 मीटर दौड़ एवं कूद (लंबी छलांग) प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ... और पढ़ें

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