सोनबरसा टांडाकला में कबड्डी प्रतियोगिता खेल, VIDEO

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'जय माँ घटवारी स्पोटिंग क्लब' सोनबरसा, टांडाकला द्वारा आयोजित एक दिवसीय अंतर्जनपदीय कबड्डी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में वाराणसी, गाज़ीपुर, चंदौली आदि जिलों से कुल 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के दौरान सभी मैचों के लिए 30 मिनट (15-15 मिनट के दो हाफ) का समय निर्धारित किया गया था। मैच का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि खेल शिक्षक मोतीलाल एवं रमेश यादव ने फीता काटकर किया।

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