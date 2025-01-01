Chandauli News: कबड्डी प्रतियोगिता में मुगलसराय की टीम ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि खेल शिक्षक मोतीलाल और रमेश यादव ने किया। फाइनल मुकाबला मुगलसराय और सोनबरसा की टीमों के बीच खेला गया। इसमें मुगलसराय की टीम ने 28 अंक हासिल किए, जबकि सोनबरसा की टीम 10 अंक ही बना सकी। इस तरह मुगलसराय ने 18 अंकों से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।विजेता टीम को 5100 रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता सोनबरसा की टीम को 1100 रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मनीष गुप्ता, विनय जायसवाल, किशन निषाद, प्रियांशु निषाद, धीरज निषाद, कन्हैया निषाद और सुजीत निषाद आदि मौजूद रहे।