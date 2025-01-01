फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Mughalsarai team emerges victorious in kabaddi competition

Chandauli News: कबड्डी प्रतियोगिता में मुगलसराय की टीम ने मारी बाजी

Sun, 25 Oct 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Mughalsarai team emerges victorious in kabaddi competition
टांडाकला के सोनबरसा में कबड्डी प्रतियोगिता में ट्राफी के साथ विजेता टीम। स्रोत:-जागरूक पाठक
टांडाकला। सोनबरसा में जय मां घटवारी स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित एक दिवसीय अंतरजनपदीय कबड्डी प्रतियोगिता में मुगलसराय की टीम विजेता बनी। प्रतियोगिता में वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली की 16 टीमों ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि खेल शिक्षक मोतीलाल और रमेश यादव ने किया। फाइनल मुकाबला मुगलसराय और सोनबरसा की टीमों के बीच खेला गया। इसमें मुगलसराय की टीम ने 28 अंक हासिल किए, जबकि सोनबरसा की टीम 10 अंक ही बना सकी। इस तरह मुगलसराय ने 18 अंकों से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।
विज्ञापन

विजेता टीम को 5100 रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता सोनबरसा की टीम को 1100 रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मनीष गुप्ता, विनय जायसवाल, किशन निषाद, प्रियांशु निषाद, धीरज निषाद, कन्हैया निषाद और सुजीत निषाद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed