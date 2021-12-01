Chandauli News: मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन एक को

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कैंप का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाना रहा। शिविर में पहुंचे लोगों को संबंधित विभागों की योजनाओं, पात्रता और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।एक नवंबर को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले सहायता एवं सेवा शिविर में चालान, बिजली बिल और पेंशन संबंधी समस्याओं के निस्तारण की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाएं।इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी पंकज, बीडीओ शहाबगंज दिनेश कुमार सिंह, एडीओ अरविंद कुमार सिंह, डीपीओ प्रभात कुमार, एडीओ अजय प्रताप सिंह, सीएचएल सुपरवाइजर रेखा मौर्य आदि मौजूद थीं।