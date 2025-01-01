Chandauli News: चारों भाइयों का मिलन देखकर छलक उठीं श्रद्धालुओं की आंखें

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लंका विजय के बाद हनुमान जी अयोध्या पहुंचकर भरत को भगवान श्रीराम के आगमन की सूचना देते हैं। यह समाचार मिलते ही भरत और शत्रुघ्न उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं।उधर, भगवान श्रीराम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचते हैं। उनके साथ विभीषण भी आते हैं। श्रीराम को देखते ही भरत और शत्रुघ्न साष्टांग दंडवत कर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अपने भाइयों को देखकर श्रीराम और लक्ष्मण भावुक हो उठते हैं।वे आगे बढ़कर भरत और शत्रुघ्न को गले लगा लेते हैं। चारों भाइयों के मिलन का यह दृश्य देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठते हैं।इसके बाद गुरु वशिष्ठ भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक कर उन्हें राजगद्दी पर विराजमान कराते हैं। इस दौरान जय श्रीराम और हर-हर महादेव के उद्घोष गूंजते हैं। श्रद्धालु पुष्पवर्षा कर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। इस अवसर पर रामलीला के संरक्षक लीलाधर सिंह, अजीत सिंह, धन्वंतरी पांडेय, सिक्कू सिंह, गुलाब सिंह आदि उपस्थित रहे।