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Chandauli News: चारों भाइयों का मिलन देखकर छलक उठीं श्रद्धालुओं की आंखें

Sun, 25 Oct 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:53 AM IST
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Seeing the four brothers reunite, the eyes of the devotees welled up with tears.
कंदवा के अरंगी में भरत मिलाप का मंचन करते कलाकार। स्रोत:-जागरूक पाठक
कंदवा। अरंगी गांव में शुक्रवार की रात रामलीला के अंतिम दिन भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। चारों भाइयों के मिलन का दृश्य देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। श्रीराम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा।
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लंका विजय के बाद हनुमान जी अयोध्या पहुंचकर भरत को भगवान श्रीराम के आगमन की सूचना देते हैं। यह समाचार मिलते ही भरत और शत्रुघ्न उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं।
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उधर, भगवान श्रीराम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचते हैं। उनके साथ विभीषण भी आते हैं। श्रीराम को देखते ही भरत और शत्रुघ्न साष्टांग दंडवत कर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अपने भाइयों को देखकर श्रीराम और लक्ष्मण भावुक हो उठते हैं।
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वे आगे बढ़कर भरत और शत्रुघ्न को गले लगा लेते हैं। चारों भाइयों के मिलन का यह दृश्य देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठते हैं।
इसके बाद गुरु वशिष्ठ भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक कर उन्हें राजगद्दी पर विराजमान कराते हैं। इस दौरान जय श्रीराम और हर-हर महादेव के उद्घोष गूंजते हैं। श्रद्धालु पुष्पवर्षा कर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। इस अवसर पर रामलीला के संरक्षक लीलाधर सिंह, अजीत सिंह, धन्वंतरी पांडेय, सिक्कू सिंह, गुलाब सिंह आदि उपस्थित रहे।
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