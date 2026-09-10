फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   young man drowned while bathing with friends in Chandauli

चंदौली में दर्दनाक हादसा: दोस्तों संग नहाने गया था युवक, गहरे पानी में जाने से डूबा; मौत से परिवार में कोहराम

Thu, 10 Sep 2026 02:31 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 10 Sep 2026 02:31 PM IST
सार

चंदौली जिले में दोस्तों के साथ एक युवक बंधी में नहाने गया था। इस दौरान गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। 

विज्ञापन
young man drowned while bathing with friends in Chandauli
मृतक शशिकांत की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के झुमरिया गांव में गुरुवार को सलैया बंधी में नहाते समय 18 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

विज्ञापन


झुमरिया गांव निवासी शशिकांत गुरुवार को अपने बड़े भाई उमाकांत और चार दोस्तों के साथ सलैया बंधी में नहाने गया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। साथ नहा रहे युवकों ने उसे डूबते देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए।
विज्ञापन


इसी बीच शशिकांत के चाचा चंद्रभान ने बंधी में छलांग लगाकर उसे पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ ले जाया गया। वहां चिकित्सक डॉ. सिद्धार्थ ने जांच के बाद शशिकांत को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पिता शिवानंद शिक्षामित्र हैं। बेटे की मौत से पिता शिवानंद और मां बिंदु हिरवा का रो-रोकर बुरा हाल है। शशिकांत तीन भाइयों में मझला था और कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहा था। उसकी असमय मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।


सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed