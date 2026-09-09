बाबा कीनाराम जन्मोत्सव: रामगढ़ में तीन दिन आस्था का मेला, कांवड़िए करेंगे किनेश्वर महादेव का अभिषेक; सुरक्षा

मेले की सुरक्षा के लिए पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है। वर्दी के साथ सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विद्युत तारों की सुरक्षा, साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, मेडिकल टीम, खोया-पाया केंद्र, पार्किंग, कंट्रोल रूम और सांस्कृतिक मंच की व्यवस्था की गई है।



उन्होंने बताया कि इस बार क्षेत्रीय प्रतिभाओं को मंच देकर स्थानीय कलाकारों को विशेष अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से बाबा कीनाराम के आदर्शों को अपनाने और मेला व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। कहा कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। महिलाओं से बहुमूल्य आभूषण पहनकर मेले में नहीं आने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा कीनाराम का संदेश आडंबर नहीं, बल्कि सादगी और जनसामान्य की सेवा है।



तैयारियों के दौरान अरुण सिंह, धनंजय सिंह, प्रेम पाठक, कुलदीप वर्मा, दिनेश सोनकर, इंद्रेश कुमार, रूबी सिंह, मिथिलेश सिंह, संतोष पटेल, अनिल पांडेय, बुज्जा पांडेय, सुनील विश्वकर्मा, अशोक मौर्य, नंदू गुप्ता और संदीप पाटिल समेत कई लोग मौजूद रहे।