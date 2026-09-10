Chandauli News: विपरीत दिशा से आ रही कार ने ऑटो में मारी टक्कर, तीन घायल

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बुधवार दोपहर करीब दो बजे एक कार गलत दिशा से पीडीडीयू नगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीडीडीयू नगर की तरफ से दो सवारियों को लेकर एक ऑटो पड़ाव की ओर आ रहा था। डांडी गांव के समीप दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर में ऑटो सवार दोनों महिलाएं और चालक घायल हो गए। घायलों की पहचान हीना (30) निवासी वाराणसी, डाली (25) निवासी बहादुरपुर और ऑटो चालक मासूम (35) निवासी हरहुआ के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार और ऑटो को कब्जे में लेकर चौकी पहुंचाया। मुगलसराय कोतवाल अर्जुन सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कार चालक और वाहन स्वामी की तलाश की जा रही है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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पड़ाव। मुगलसराय कोतवाली अंतर्गत डांडी गांव के समीप बुधवार दोपहर कार और ऑटो की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक समेत दो महिलाएं घायल हो गईं। आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चौकी पहुंचाया और कार्रवाई में जुट गई।