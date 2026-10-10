चंदौली में 280 पंडाल, 10 संकरी गलियों में; 10 हाईटेंशन तारों के नीचे

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चंदौली जिले में 280 स्थानों पर भव्य दुर्गा पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 10 पूजा पंडाल संकरी गलियों में हैं। वहीं 10 पूजा पंडाल ऐसे हैं जो हाईटेंशन तार के नीचे स्थापित किए गए हैं। ऐसे में यहां आग लगने की घटना पर स्थिति विकराल हो सकती है। गलियों में बने पूजा पंडालों तक पहुंचने के लिए अग्नि शमन विभाग के पास पर्याप्त साधन भी नहीं है। सिर्फ एक बुलेट फायर वाहन के सहारे आग बुझेगी।

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