बुलंदशहर में सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल

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बुलंदशहर में जीटी रोड पर हजरतपुर गांव कट के पास शुक्रवार दोपहर को विपरीत दिशा की ओर से आ रही ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार दो युवक घायल हो गए, जिनका जिला राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।

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