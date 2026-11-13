Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Bulandshahr: 86-Year-Old Former BJP MLA Awaits ₹85 Lakh Land Compensation

यूपी: जमीन के मुआवजे के लिए चक्कर काट रहे भाजपा के 86 साल के पूर्व विधायक, भावुक हुए; सीएम योगी से ये उम्मीद

Fri, 13 Nov 2026 03:28 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Sharukh Khan Updated Fri, 13 Nov 2026 03:28 PM IST
सार

बुलंदशहर में जमीन के मुआवजे के लिए भाजपा के 86 वर्षीय पूर्व विधायक चक्कर काट रहे हैं। हरपाल सिंह को 85 लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिला है। भावुक होकर उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री योगी से ही उम्मीद है।

विज्ञापन
Bulandshahr: 86-Year-Old Former BJP MLA Awaits ₹85 Lakh Land Compensation
हरपाल सिंह, पूर्व विधायक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सत्ता के गलियारों में मजबूत पकड़ रखने वाले और तीन बार विधायक रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता 86 वर्षीय हरपाल सिंह को अपनी ही जमीन का मुआवजा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अरनिया में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (टीएचडीसी) की ओर से पावर प्लांट के लिए अधिग्रहीत जमीन के एवज में मिलने वाले 85 लाख रुपये का भुगतान अब तक नहीं हुआ है।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार को अपनी समस्या लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे पूर्व विधायक अधिकारियों और व्यवस्था के प्रति नाराजगी जताते हुए भावुक हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं और अधिकारियों के सामने कई बार अपनी बात रख चुके हैं लेकिन किसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं कराया है।
विज्ञापन
Trending Videos

2019-20 में अधिग्रहीत हुई थी जमीन 

मामला अरनिया क्षेत्र में टीएचडीसी की ओर से स्थापित किए जा रहे पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। पूर्व विधायक हरपाल सिंह की गांव जावल स्थित 1.4243 हेक्टेयर जमीन भी परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई थी। उनका कहना है कि जमीन लिंक रोड पर स्थित थी लेकिन प्रशासन ने सामान्य की तरह मुआवजा जारी कर दिया। इससे असहमत विधायक ने मार्च 2021 में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण न्यायालय की ओर रुख किया। 

 
विज्ञापन

उनका तर्क था कि उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया गया है, जबकि 2600 के हिसाब से मिलना चाहिए। न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2026 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। हरपाल सिंह के अनुसार, वह पिछले साढ़े पांच साल से मुआवजे के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हर बार उन्हें सिर्फ भरोसा दिया जाता है। 
विज्ञापन

पूर्व विधायक की जमीन से संबंधित प्रकरण में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण न्यायालय की ओर से एक आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें पूर्व विधायक के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। जिसके चलते मूल धनराशि के साथ अतिरिक्त धनराशि जारी करने की मांग की गई है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण की पूरी धनराशि जारी कर दी जाएगी।-अभिषेक कुमार सिंह, एडीएम वित्त

छलका दर्द... बोले-हमने जनता के काम कराए आज मुझे ही दर-दर भटकना पड़ रहा है 

मुआवजे की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे पूर्व विधायक ने अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने क्षेत्र की जनता के काम कराए, लेकिन आज अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब वह इस मामले को और लंबा नहीं खिंचने देंगे।

 

हरपाल सिंह ने एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह से मिलकर कहा कि यदि शीघ्र ही मुआवजे की धनराशि जारी नहीं की गई तो वह लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे प्रकरण को रखेंगे। उनका कहना है कि उन्हें अपनी जमीन का उचित मुआवजा पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री से ही उन्हें न्याय की उम्मीद है।

तीन बार विधायक व भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे

हरपाल सिंह बुलंदशहर की राजनीति में पुराना और चर्चित चेहरा हैं। वह खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1991, 1993 और 1996 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपातकाल के दौरान संघर्ष करने के कारण उन्हें लोकतंत्र सेनानी के रूप में भी जाना जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed