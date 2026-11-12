ट्यूबवेल में मिला शव: जांच में अत्यधिक शराब पीने से हुई मौत की आशंका, छह लोगों के पालन पोषण की थी जिम्मेदारी

यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा जंक्शन पुलिस चौकी क्षेत्र के शाहपुर कला गांव में बृहस्पतिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर का शव ट्यूबवेल में पड़ा मिला। वहीं, मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने जांच पड़ताल की और परिजनों को शांत कराया।

विज्ञापन





शाहपुर कला गांव निवासी धर्म सिंह ने बताया कि उनका भतीजा उदय चंद (55) गांव में रहने वाले देवेंद्र सिंह के यहां रहकर मजदूरी करता था। अक्सर उदय चंद्र देवेंद्र की ट्यूबवेल पर ही रात को रुकता था और वहीं पर खेत की देखरेख करने के लिए सो जाता था। उदय चंद पर उनकी पत्नी देवेंद्री, बेटा प्रभाकर और चार बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी।