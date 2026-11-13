बुलंदशहर: सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल, दोनों का उपचार जारी, ई-रिक्शा और मोटर साइकिल की हुई थी टक्कर

बुलंदशहर में जीटी रोड पर हजरतपुर गांव कट के पास शुक्रवार दोपहर को विपरीत दिशा की ओर से आ रही ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार दो युवक घायल हो गए, जिनका जिला राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।

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अगवाल गांव निवासी जावेद ने बताया कि उनका भाई आमिर और उसका दोस्त वारिस स्टील फैब्रीकेशन का काम करते हैं। शुक्रवार सुबह वह काम के चलते खुर्जा नगर गए थे। जहां से दोपहर 12 बजे वापस गांव लौट रहे थे। जब वह दोनों हजरतपुर गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे। तभी यू-टर्न पर अचानक ई-रिक्शा विपरीत दिशा की ओर आ गई। इसमें उनकी बाइक और ई-रिक्शा की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची ने दोनों को पहले जटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।भाई जावेद ने बताया कि 25 नवंबर को आमिर का निकाह तय हुआ है, जिसकी तैयारी चल रही थीं। अब उसके स्वस्थ होने की दुआ की जा रही है। खुर्जा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मामले में अभी किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी गई है। दोनों युवकों का जिला अस्पताल अस्पताल में उपचार चल रहा है।