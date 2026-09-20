सांप के काटने के बाद भी नहीं घबराया युवक, सांप को डिब्बे में लेकर अस्पताल पहुंचा

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यूपी के बुलंदशहर स्थित चोला क्षेत्र निवासी एक युवक रविवार दोपहर एक सांप को डिब्बे में बंद कर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचा। सांप को देखते ही इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सक, स्टाफ और अन्य मरीज हैरान हो गए। युवक ने कहा कि इसी सांप ने उसे डसा है। इसके बाद सांप को जंगल में छुड़वा दिया गया। वहीं, 12 घंटे में युवक समेत छह लोग सांप डसने पर इमरजेंसी पहुंचे। सभी को भर्ती कर एंटी स्नैक वेनम लगाई गई।

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