फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Teliya Ghat railway crossing to remain closed on the 23rd and 24th.

Bulandshahar News: तेलिया घाट रेलवे फाटक 23 व 24 को रहेगा बंद

Sun, 20 Sep 2026 10:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Teliya Ghat railway crossing to remain closed on the 23rd and 24th.
खुर्जा। सिटी स्टेशन के पास तेलिया घाट फाटक आगामी 23 और 24 सितंबर को बंद रहेगा। ऐसे में ढाकर- झाझर रोड और सिकंदराबाद मार्ग पर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हल्के वाहन माता घाट अंडरपास और भारी वाहनों को खुर्जा जेवर मार्ग पर टैना गांव से जाना होगा। खुर्जा नगर से ढाकर गांव व सिकंदराबाद मार्ग जाने के लिए तेलिया घाट के रेलवे फाटक पांच/बी पार करना पड़ता है। यहां से रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन रहता है। खुर्जा देहात के अलावा चोला, ककोड़, झाझर, सिकंदराबाद जाने वाले लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं।
विज्ञापन

उत्तर-रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय के चमन प्रकाश ने बताया कि ट्रैक पर फिटिंग और सड़क वाले हिस्से के मरम्मत कार्य के चलते 23 सितंबर और 24 सितंबर को रेलवे फाटक बंद रहेगा।
विज्ञापन

इसके लिए उन्होंने एसएसपी बुलंदशहर को पत्र लिखकर डायवर्जन करने और अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है।
वहीं, सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री का कहना है कि रेलवे फाटक बंद रहने से दो पहिया वाहन चालक हसनगढ़ होते हुए माताघाट अंडरपास से हो खुर्जा में आ सकेंगे। इसके अलावा चार पहिया और अन्य माल वाहक वाहनों को खुर्जा नगर में जेवर अड्डा चौराहा से ही जेवर मार्ग के लिए भेजा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जो टैना गांव में जा रहे अंडरपास होते हुए सीकरी गांव से झाझर मार्ग पर निकलेंगे। यहां से वह झाझर और सिकंदराबाद मार्ग पर जा सकेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed