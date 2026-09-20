Bulandshahar News: कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की गई जान, बेटा घायल

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वहीं, बाइक चला रहा उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नोएडा के अस्पताल में उपचार चल रहा है। अलीगढ़ के जहरान गांव निवासी संदीप में बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब चल रही है।इसी के चलते हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र स्थित पारपा गांव निवासी उनकी बहन शारदा देवी और भांजा करन बाइक पर सवार होकर शनिवार शाम को उनके घर आए थे। रविवार सुबह वह दोनों वापस हापुड़ के लिए रवाना हो गए। सुबह करीब साढ़े दस बजे बहनोई पवन ने सूचना दी कि बहन और भांजे सड़क हादसे में घायल हो गए हैं।सूचना पर खुर्जा के कैलाश अस्पताल पहुंचे। जहां जानकारी मिली कि हाईवे पर कार ने बाइक में टक्कर मार दी थी।घायलों को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने शारदा देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, करन को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हादसे में महिला की मौत हो गई है। फिलहाल अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।