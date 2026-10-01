{"_id":"6abe64787f10cc7b64047e4a","slug":"video-father-six-year-old-son-died-in-road-accident-in-bulandshahr-tanker-hits-motorcycle-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पिता और 6 साल के बेटे की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के बुलंदशहर में डिबाई-शिकारपुर मार्ग पर गांव मुमरेजपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक बेलगाम और तेज रफ्तार टैंकर ने आगे चल रही बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार पिता और उनके छह साल के मासूम बेटे की मौके व उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है।

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