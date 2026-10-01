सड़क पर बिखरा परिवार: पिता और छह साल के बेटे की मौत, पत्नी-बेटी लड़ रहीं मौत से जंग; टैंकर ने उजाड़ा संसार
पहासू के पठान टोला निवासी दिलशाद अपनी पत्नी साबरा, नौ साल की पुत्री माहींन और छह साल के पुत्र जयान के साथ बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से डिबाई की ओर जा रहे थे। जब उनकी बाइक डिबाई-शिकारपुर मार्ग पर गांव मुमरेजपुर के पास पहुंची, तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और जोरदार टक्कर मार दी।
विस्तार
यूपी के बुलंदशहर में डिबाई-शिकारपुर मार्ग पर गांव मुमरेजपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे एक बेलगाम और तेज रफ्तार टैंकर ने आगे चल रही बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार पिता और उनके छह साल के मासूम बेटे की मौके व उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है।
पहासू से डिबाई जा रहा था परिवार
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहासू के पठान टोला निवासी दिलशाद (32 वर्ष) पुत्र बाबू खां अपनी पत्नी साबरा (28 वर्ष), नौ साल की पुत्री माहींन और छह साल के पुत्र जयान के साथ बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से डिबाई की ओर जा रहे थे। जब उनकी बाइक डिबाई-शिकारपुर मार्ग पर गांव मुमरेजपुर के पास पहुंची, तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों सड़क पर दूर जा गिरे। घटना को अंजाम देने के बाद टैंकर चालक मौके से वाहन समेत फरार होने में कामयाब हो गया।
अस्पताल में बेटे ने भी तोड़ा दम, चालक हिरासत में
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बिना देर किए सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दिलशाद को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया, जबकि उपचार के दौरान उनके मासूम बेटे जयान ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुईं पत्नी साबरा और पुत्री माहींन का इलाज जारी है।
पुलिस की कार्रवाई
थाना प्रभारी वरुण शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टैंकर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
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