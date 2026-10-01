सड़क पर बिखरा परिवार: पिता और छह साल के बेटे की मौत, पत्नी-बेटी लड़ रहीं मौत से जंग; टैंकर ने उजाड़ा संसार

पहासू से डिबाई जा रहा था परिवार

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहासू के पठान टोला निवासी दिलशाद (32 वर्ष) पुत्र बाबू खां अपनी पत्नी साबरा (28 वर्ष), नौ साल की पुत्री माहींन और छह साल के पुत्र जयान के साथ बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से डिबाई की ओर जा रहे थे। जब उनकी बाइक डिबाई-शिकारपुर मार्ग पर गांव मुमरेजपुर के पास पहुंची, तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार चारों सड़क पर दूर जा गिरे। घटना को अंजाम देने के बाद टैंकर चालक मौके से वाहन समेत फरार होने में कामयाब हो गया।