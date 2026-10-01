{"_id":"6abe1aedbc657443390240d1","slug":"video-shiv-sena-protest-demands-raised-for-a-separate-state-for-western-up-an-aiims-and-a-high-court-bench-in-bulandshahr-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन, पश्चिमी यूपी के लिए अलग राज्य, एम्स और उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन, पश्चिमी यूपी के लिए अलग राज्य, एम्स और उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग

Digvijay Singh

Updated Thu, 01 Oct 2026 02:03 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 02:03 PM IST







Link Copied



शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने आज बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पृथक पश्चिम प्रदेश के गठन की मांग को लेकर था। साथ ही, क्षेत्र में एम्स और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की भी मांग की गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन