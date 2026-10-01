तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने भाई-बहन को मारी टक्कर: बुलंदशहर में दुखद सड़क हादसा, नहीं बचा प्रवीण; बाइक पर थे दोनों

नोएडा जा रहे थे भाई-बहन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवास विकास-1 निवासी प्रवीण चौधरी (पुत्र गंभीर सिंह, उम्र 32 वर्ष) अपनी बहन अदिति (पत्नी मनीष, उम्र 18 वर्ष) के साथ किसी जरूरी काम से अपने घर से नोएडा के लिए निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक कोतवाली नगर क्षेत्र में अब्दुल्ला हॉस्पिटल के समीप पहुंची, सामने से आ रहे एक बेलगाम और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।