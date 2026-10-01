बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से की नगर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग

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बुलंदशहर में नगर कोतवाल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की का मामला। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से की नगर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीते 28 सितंबर को कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन के दौरान नगर कोतवाल सुजीत कुमार पांडे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी धक्का-मुक्की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से नगर कोतवाल को पुलिस नियमावली के तहत कार्रवाई और पुनः ट्रेनिंग दिए जाने की मांग की।

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