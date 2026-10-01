ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाई-बहन को मारी टक्कर, भाई की मौत

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यूपी के बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक पर जा रहे भाई-बहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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