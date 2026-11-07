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बुलंदशहर में आठ साल की मासूम बच्ची की अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या

Sharukh Khan

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:03 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:03 AM IST







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बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आठ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी। बच्ची का शव घर से दूर एक प्लाट में मिला है। आरोपी पड़ोसी किरायेदार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जुटी है। ... और पढ़ें

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