Bulandshahar News: खुर्जा-शिकारपुर मार्ग स्थित नहर पर होगा डबल लेन पुल का निर्माण

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लोक निर्माण विभाग की ओर से पिछले दिनों खुर्जा-शिकारपुर मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया गया था। मार्ग डबल लेन होने के बावजूद सेंड़ा फरीदपुर गांव के पास ऊपरी गंगा नहर और समानांतर गंगा नहर पर बने पुल अभी सिंगल लेन हैं। ऐसे में दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही के दौरान चालकों को परेशानी होती है। एक समय में दोनों दिशाओं से वाहन आने पर पुल पर जाम जैसी स्थिति बन जाती है। वाहनों को पुल पार करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इससे लोगों का समय भी बर्बाद होता है। अब दोनों नहरों पर करीब 60 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े डबल लेन पुल बनाए जाने की योजना है। इनके निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत आएगी। डबल लेन पुल बनने से दोनों ओर से वाहनों का आवागमन आसानी से हो सकेगा। इससे खुर्जा-शिकारपुर मार्ग पर यातायात सुगम होगा।सेतु निगम के डीपीएन अरुण गुप्ता ने बताया कि शिकारपुर-खुर्जा मार्ग पर ऊपरी गंगा नहर और समानांतर गंगा नहर के ऊपर डबल लेन पुल निर्माण का एस्टीमेट पिछले दिनों शासन को भेज दिया गया है। शासन से धनराशि स्वीकृत होते ही दोनों पुलों का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। वहीं, लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी राहुल शर्मा ने बताया कि खुर्जा-शिकारपुर मार्ग का पिछले दिनों डबल लेन में चौड़ीकरण किया गया था लेकिन सेंड़ा फरीदपुर गांव के पास दोनों नहरों पर बने पुल अभी सिंगल लेन हैं। सेतु निगम की ओर से शासन से धनराशि जारी होने के बाद डबल लेन पुलों का निर्माण शुरू कराया जाएगा।